Il maltempo travolge il Nord Italia | fango allagamenti e raffiche di vento

Il maltempo imperversa nel Nord Italia, sconvolgendo la quotidianità con fango, allagamenti e raffiche di vento oltre i 100 km/h. Emilia-Romagna, Veneto e altre regioni sono in ginocchio, tra danni ingenti e interventi di emergenza. Le immagini di Sassuolo e Bologna testimoniano la forza della natura e l’urgenza di affrontare questa crisi. La situazione resta critica e richiede risposte rapide e coordinate.

Una violenta ondata di maltempo ha investito l’Emilia-Romagna, con raffiche di vento superiori ai 100 kmh e piogge torrenziali: 80 mm d’acqua in un’ora su Sassuolo, dove il distretto della ceramica è stato invaso dal fango. Allagamenti e danni a Fiorano, Modena, Bologna, Parma e Ravenna. Attivato il divieto di balneazione ad Ancona per l’emergenza in mare. Colpito anche il Veneto, dove ruspe ed escavatori sono al lavoro nel Bellunese. In totale, oltre 400 gli interventi dei vigili del fuoco in poche ore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it