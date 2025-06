Il maltempo rende complicate le manovre di rientro barca a vela raggiunta dalla motovedetta e scortata al porto

una barca a vela in difficoltà a causa del maltempo. Le intense raffiche di vento e le onde agitate hanno reso complicate le manovre di rientro, costringendo la motovedetta a intervenire per garantire la sicurezza dell’imbarcazione e il suo ormeggio in porto. Un intervento tempestivo che testimonia l’efficacia delle operazioni di salvataggio in condizioni estreme, sottolineando ancora una volta l’importanza della prontezza delle forze di sicurezza marittima.

ANCONA – Le avverse condizioni atmosferiche, peggiorate repentinamente, avevano causato evidenti problematiche di manovra tanto da richiedere aiuto. Così nel tardo pomeriggio della giornata di ieri, la Capitaneria di porto di Ancona ha condotto un'operazione di assistenza nei confronti di.

