il maestro lorenzo donati al maggio musicale fiorentino

Il maestro Lorenzo Donati, talento aretino di fama internazionale, torna a incantare il pubblico con la sua straordinaria versatilità e passione per la musica. Dopo aver giudicato il prestigioso concorso Cantarode in Olanda e aver diretto il Coro del Maggio Musicale Fiorentino, si prepara a condividere nuove emozioni e progetti che arricchiranno il panorama corale italiano. La sua dedizione continua a ispirare e a rendere la musica un linguaggio universale di bellezza e cultura.

Arezzo, 17 giugno 2025 – Appena terminata con successo la Festa della Voce, tre giorni di musica corale aretina organizzata dall'Associazione Insieme Vocale Vox Cordis, il direttore di coro e compositore di Arezzo Lorenzo Donati fa un bilancio di questo mese di giugno che lo ha visto dapprima in giuria in Olanda nel prestigioso concorso internazionale Cantarode, poi al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino dove alla guida del Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini e uno straordinario ensemble di strumentisti ha realizzato un progetto storico. Donati ha infatti diretto l'opera in prima assoluta del compositore Filippo Perocco, intitolate Disegnare rami, e poi a 50 anni dalla scomparsa di Luigi Dallapiccola ha diretto, nella sua Firenze, i Canti di Prigionia che furono scritti dal compositore istriano tra il 1939 e il 1941.