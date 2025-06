Il Maas sostiene gli studenti del Lombardo Radice con frutta fresca in vaschetta durante gli esami di Stato

Il Maas si impegna a sostenere gli studenti del Lombardo Radice di Catania durante gli Esami di Stato, offrendo circa 600 vaschette di frutta fresca di IV Gamma prodotte da Lunelios. Un gesto di cura e attenzione che mira a garantire energia e benessere agli aspiranti diplomandi in un momento decisivo. Un’iniziativa che dimostra come la solidarietà possa fare la differenza, accompagnando i giovani nel loro percorso verso il successo.

Saranno distribuite circa 600 vaschette monoporzione di frutta fresca di IV Gamma, prodotte dalla ditta Lunelios, agli studenti del liceo statale G. Lombardo Radice di Catania durante le prove scritte dell’Esame di Stato. L’iniziativa è promossa dal Maas – Mercati Agroalimentari Sicilia, con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Il Maas sostiene gli studenti del Lombardo Radice con frutta fresca in vaschetta durante gli esami di Stato

In questa notizia si parla di: studenti - lombardo - frutta - fresca

Il Maas sostiene gli studenti del Lombardo Radice con frutta fresca in vaschetta durante gli esami di Stato; A Catania, il Liceo Statale “G. Lombardo Radice” e il M.A.A.S.: frutta fresca per gli studenti durante gli Esami di Stato.

Frutta Fresca O Frutta Secca, Quale Scegliere? - La principale differenza tra la frutta fresca e la frutta secca sta nel processo di disidratazione, che elimina l'acqua e concentra gli zuccheri, aumentando il valore energetico della frutta secca. Scrive msn.com

Frutta fresca e frutta secca: proprietà nutrizionali - Frutta fresca (associata ai prodotti carnosi, aciduli e zuccherini delle piante; ma anche frutti grassi come l'avocado e il cocco); Frutta a guscio (frutti secchi ed oleosi come la nocciola, le noci ... Come scrive my-personaltrainer.it