Il Lucio Dalla di Bocci | Un diario in musica

In un mondo che corre veloce, la musica rimane il rifugio sicuro e l’arte che tocca l’anima. Cesare Bocci, volto noto di cinema e televisione, ci apre le porte del suo diario in musica, un viaggio tra emozioni, ricordi e melodie senza tempo. Nel giardino della Casa Museo Pavarotti, alle porte di Modena, scopriremo come le note possano diventare un ponte tra sogni e realtà, illuminando i nostri cuori e ispirandoci a vivere con passione.

"Fin dal primo mattino, quando accendo la radio, la musica è sempre con me e mi accompagna. La musica è come un'amica fedele che ci aiuta a sognare, a creare, a curare tante ferite del cuore. E, sì, ci fa anche innamorare", dice Cesare Bocci, l'inconfondibile Mimì Augello, vice del commissario Montalbano, ma anche il suadente narratore del Viaggio nella Grande Bellezza su Canale 5. Nel giardino della Casa Museo Pavarotti, alle porte di Modena, stasera alle 21 l'attore sarà la voce narrante di un altro viaggio, quello nella vita di Lucio Dalla, un cantautore che è entrato nelle vite di tutti, "un musicista completo, curioso, che nacque jazzista e morì popstar – ricorda Bocci –, un artista sempre avanti rispetto alla concorrenza, sempre alla ricerca di nuovi stimoli".

