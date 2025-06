Il Leone prudente

Domenica scorsa, nel cuore di Roma, il leone prudente, Leone XIV, ha rivolto un appello forte e sentito al mondo intero, ricordando il terribile massacro in Nigeria. Un gesto che invita alla riflessione e alla solidarietà , sottolineando l’urgenza di agire contro ogni forma di violenza e ingiustizia. Per scoprire come l’evento si inserisce nel contesto attuale, continua a leggere.

Roma. Al termine dell'Angelus di domenica scorsa, Leone XIV ha dedicato molto tempo a ricordare "il terribile massacro" avvenuto pochi giorni fa  in Nigeria, dove "ci.

«Si fermino le violenze. Si proteggano i civili». Con queste parole Papa Leone XIV alza ancora una volta la voce per la pace: dal Medio Oriente all’Ucraina, dalla Nigeria al Sudan. Nel suo Angelus, un richiamo forte e accorato alle coscienze di tutti. Leggi Vai su Facebook

Disarmo vs riarmo: papa Leone XIV sceglie la prudenza Vai su X

