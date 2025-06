Il gusto di Arcobaleno d’estate A Montecatini Alto c’è ’Aperolivi’

Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Montecatini Alto! Il 21 giugno, tra degustazioni di delizie toscane, passeggiate tra storia e natura e musica dal vivo, 'Toscana Arcobaleno d’estate' celebra l’arrivo della nuova stagione. Un evento che unisce tradizione, bellezza e divertimento in un’atmosfera magica, grazie all’impegno di gruppi e associazioni locali. Non mancare: questa serata sarà il modo perfetto per dare il benvenuto all’estate con entusiasmo e gusto!

Celebrare l’inizio dell’estate tra degustazioni di prodotti tipici toscani, passeggiate guidate tra storia e natura, e musica dal vivo. È l’evento pensato per la sera del 21 giugno a Montecatini Alto per ’Toscana Arcobaleno d’estate’, l’iniziativa di carattere regionale de La Nazione e della Regione che accoglie l’ingresso nella nuova stagione. Ad organizzarla è il Gruppo Fratres, con il supporto dell’Associazione ’LoveAlto’, di Confcommercio e del Comune di Montecatini. L’appuntamento si intitola ’Aperolivi – La Fett’unta 2.0’ e andrà in scena dalle 19.30 alle 23.30. Alla conferenza stampa di ieri erano presenti il sindaco di Montecatini Claudio Del Rosso, il direttore di Confcommercio Tiziano Tempestini, la capocronsta de La Nazione Pistoia-Montecatini Valentina Conte, il presidente di ’LoveAlto’ Maurizio Siciliano, Francesco Belloni presidente del Gruppo Fratres Montecatini Alto, e la Pro Loco di Montecatini Alto rappresentata da Paola Galassi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il gusto di Arcobaleno d’estate. A Montecatini Alto c’è ’Aperolivi’

