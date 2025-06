il gruppo editoriale simone apre le porte dell’azienda ad investitori e media

Il Gruppo Editoriale Simone apre le porte alla sede di Pozzuoli per il suo primo “Investor Day”, un evento esclusivo dedicato a investitori e media. Un’occasione unica per scoprire i successi, le strategie e le prospettive future di un’azienda in crescita, sotto gli occhi attenti di chi crede nel potenziale del territorio e dell’editoria italiana. Scopriamo insieme i traguardi e le innovazioni che plasmeranno il futuro del gruppo.

Porte aperte alla sede di Pozzuoli (NA) per il primo "Investor Day" del Gruppo Editoriale Simone. La società ha infatti celebrato l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci del bilancio d'esercizio 2024 con una giornata-evento interamente dedicata all'azienda, ai risultati realizzati, ai.

