Il gran gol di Pisilli non basta | l' Italia fa 1-1 con la Spagna e passa da seconda

Il gran gol di Pisilli non basta: l’Italia pareggia 1-1 con la Spagna e si qualifica seconda nel girone. Gli azzurrini, protagonisti di una partita ricca di riserve, conquistano il pass per i quarti dell’Europeo U21, che domenica sera li vedrà affrontare una tra Germania e Inghilterra. Una sfida avvincente all’orizzonte, dove i giovani talenti italiani avranno l’opportunità di dimostrare tutto il loro valore.

Gli azzurrini giocheranno i quarti dell'Europeo U21 domenica sera contro una tra Germania e Inghilterra. Decisivo il vantaggio spagnolo di Jesus Rodriguez, in una partita con tantissime riserve.

L'Italia U21 vola ai quarti di finale dell'Europeo: altro 1-0 per gli azzurrini dopo quello alla Romania, Casadei stende la Slovacchia e regala l'aggancio la Spagna avversaria all'ultima giornata, in palio il primo posto

