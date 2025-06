Il governo va sotto alla Camera su una mozione per attrarre i ricercatori in Italia | Ci siamo sbagliati a votare

Una decisione inaspettata scuote l'aula della Camera: con 253 sì, il governo si è visto approvare una mozione di Italia Viva per un piano strategico destinato ad attrarre ricercatori in Italia. Un risultato che ha lasciato molti sgomenti, soprattutto perché il governo stesso, tramite il viceministro Valentini, aveva espresso parere contrario. È solo l’inizio di una nuova sfida per il nostro Paese nel settore della ricerca e dell’innovazione.

Tra lo stupore dei presenti, l'Aula della Camera ha approvato con 253 sì, quattro contrari e un astenuto la mozione di Italia viva concernente iniziative per un piano strategico nazionale volto ad attrarre e favorire la permanenza di ricercatori europei ed extraeuropei in Italia. Il governo, con il viceministro alle Imprese e al made in Italy, Valentino Valentini, aveva espresso parere contrario al testo (così come verso gli altri cinque presentati dalle altre forze di opposizione). Ma i deputati dei partiti di maggioranza hanno votato a favore per errore. “ Noi avevamo percepito che il parere del governo fosse favorevole", ha spiegato Gianluca Vinci, deputato di FdI, altrimenti il voto "sarebbe stato contrario". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il governo va sotto alla Camera su una mozione per attrarre i ricercatori in Italia: "Ci siamo sbagliati a votare"

