Il governo italiano vuole cambiare la distribuzione dei diritti televisivi

Il calcio italiano si trova a un bivio cruciale: il governo sta valutando una rivoluzione nella distribuzione dei diritti televisivi, con l'obiettivo di creare un sistema più equo e sostenibile. La proposta di abrogare la “Melandri Law” potrebbe cambiare radicalmente le regole del gioco, influenzando club, tifosi e l’intera economia del pallone. Ma quali saranno le conseguenze di questa svolta? Restate sintonizzati per scoprirlo!

2025-06-17 20:02:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Il governo italiano solleva soluzioni acute per migliorare la salute del loro calcio. Il Consiglio dei ministri sta prendendo in considerazione l’abrogazione del noto come “Melandri Law” che regola la vendita e la distribuzione del reddito dai diritti audiovisivi nel calcio italiano A Serie A, che è in vigore dal 2009. Con questa misura intendono ridisegnare la gestione della televisione sportiva, in particolare il modello di vendita di diritti audiovisivi e tutte le questioni relative alla distribuzione del calcio. È un nuovo tentativo di rivitalizzare un calcio italiano che languisce e che accumula perdite congiunte di 3,4 miliardi di euro dalla stagione 201819. 🔗 Leggi su Justcalcio.com