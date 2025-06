Il governo difende il golden power su Unicredit-Bpm invocando la sicurezza del risparmio Orcel | Senza chiarezza non procediamo

Il governo si schiera a difesa del golden power su Unicredit-Bpm, evidenziando la priorità della sicurezza del risparmio. Tuttavia, l’assenza di chiarezza solleva dubbi sulla reale tutela degli investitori e sulla trasparenza delle decisioni. Con interventi decisi e prescrizioni restrittive, il futuro dell’operazione rimane incerto, facendo emergere l’esigenza di maggiore chiarezza e tutela. Solo così si potrà garantire un equilibrio tra sicurezza e correttezza nel sistema finanziario italiano.

Il ministero dell'Economia invoca la tutela della " sicurezza pubblica " per difendere la scelta di intervenire a gamba tesa con il golden power sull'operazione Unicredit-Banco Bpm. Con tanto di prescrizione di non ridurre per 5 anni il peso degli investimenti in titoli italiani della società di gestione del risparmio Anima acquisita in primavera da Bpm, obbligo che potrebbe sfociare in un danno per gli investitori in barba alla tutela del risparmio L'alibi è contenuto nella lettera che il Mef ha inviato in risposta ai chiarimenti chiesti dalla Ue anche in relazione al fatto che l'operazione riguarda due soggetti italiani.