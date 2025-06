Il Governo blocca i soldi club nei guai | mercato bloccato

il blocco imposto dal governo mettere a serio rischio le strategie di mercato delle società, bloccando le trattative e impedendo di rinforzare la rosa. Questo provvedimento rischia di compromettere la competitività dei club e il calciomercato estivo si trasforma in un vero e proprio rebus, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma quali saranno le conseguenze di questa crisi? La risposta dipenderà dalla capacità delle squadre di adattarsi a queste restrizioni impreviste.

Un famoso club deve fare i conti con il blocco del mercato: impossibile effettuare acquisti, c’entra il Governo. Il calciomercato estivo è senz’altro la migliore occasione per mettere a posto la squadra e andare a colmare le carenze della rosa. I club non aspettano altro per andare all’assalto di giovani talenti o di calciatori di sicuro affidamento, così da soddisfare le richieste degli allenatori e accontentare anche la piazza. Tuttavia può accadere che una squadra si ritrovi a non poter fare nemmeno un acquisto a causa del mercato bloccato. Di recente è capitato a due club spagnoli, Maiorca e Rayo Vallecano: la FIFA ha comunicato a entrambe le squadre che non avrebbero potuto tesserare nuovi giocatori per tre finestre di calciomercato a causa del mancato riconoscimento dei compensi di solidarietà spettanti ad alcune società. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Il Governo blocca i soldi, club nei guai: mercato bloccato

In questa notizia si parla di: club - mercato - governo - bloccato

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - La dirigenza della Juventus intensifica le strategie di mercato, puntando a rinforzare l'attacco con nuovi talenti.

Mercato bloccato per un anno: sanzione shock; La Pasqua amara del Governo; Il decreto bollette fa infuriare anche le associazioni ambientaliste.

Mercato bloccato per un anno: sanzione shock - Notizie di calciomercato preoccupanti per un club importante, la società può andare incontro a un ban pesantissimo ... Riporta calciomercato.it

Inter il mercato è bloccato. Il gruppo Suning non può più investire: solo colpi a costo zero - Il club nerazzurro è stato bloccato dalle norme stabilite dal governo cinese che invita tutti gli imprenditori a non investire ... Come scrive fanpage.it