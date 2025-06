il giorno della mille miglia arrivano le auto storiche come cambia il traffico

Oggi, il cuore di Ferrara batte forte con l’arrivo delle auto storiche della Mille Miglia, un evento che trasforma le strade in un museo a cielo aperto. Le carrozzerie scintillanti e il rombo dei motori richiamano appassionati da ogni dove, ma questa festa di eleganza e passione avrà anche un impatto sul traffico cittadino. Prepariamoci a vivere un giorno unico, che cambierà il ritmo della città.

Ci siamo, oggi è il giorno della Mille Miglia. Sfilano le auto, sfila la storia in quelle carrozzerie luccicanti. Il passaggio porterà ad una rivoluzione nel traffico. E’ prevista nel tardo pomeriggio e serata di oggi la tappa a Ferrara delle manifestazioni automobilistiche ’ Ferrari Tribute to Mille Miglia e Mille Miglia Ferrara 2025 - Memorial Cesare Borsetti’. Il percorso da via Padova (Pontelagoscuro) e nelle vie F.lli Rosselli, Canapa, Porta Catena, Viale Cavour, Largo Castello, Piazza Castello, Piazza Savonarola, Corso Martiri della Libertà, Piazza Trento Trieste (sosta intorno alle 19 in piazza Castello e vie adiacenti, ogni equipaggio ha 45’ di sosta tecnica), Corso Martiri della Libertà, Giovecca, piazzale Medaglie D’Oro, vie Caldirolo, Comacchio, Ravenna, Wagner, Fabbri, Chiesa, via Bologna statale 64. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it