Il gioco dell’amore e del caso Il prezioso ingranaggio di Marivaux in una commedia degli equivoci

Nel cuore della commedia, “Il gioco dell’amore e del caso” di Marivaux brillano ingegno e leggerezza, rivelando come il destino e le scelte possano intrecciarsi in un sorprendente gioco di ruoli e segreti. Questa pièce affascinante svela i delicati equilibri tra amore e inganno, invitando il pubblico a riflettere sulla natura delle apparenze e sulla possibilità di cambiare il corso degli eventi. Un classico senza tempo che continua a incantare e sorprendere.

Una commedia teatrale molto simile a un prezioso ingranaggio. “Il gioco dell’amore e del caso“ di Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, capolavoro della drammaturgia francese, cattura l’attenzione degli spettatori con un intricato intreccio di travestimenti, inganni e amori segreti. In questa commedia degli equivoci, Marivaux mette in scena il classico scambio di ruoli, quello tra padroni e servi, che, pur proponendosi uno scopo chiarificatore, non porta altro se non complicazioni di sentimenti e relazioni. Silvia ama Dorante, ma per studiarne la virtù decide di vestire segretamente i panni della sua cameriera Lisetta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it