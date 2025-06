Il gesto inspiegabile del capitano degli Urawa Red Diamonds | si rifiuta di salutare gli avversari

Un gesto che ha lasciato il mondo del calcio senza parole: il capitano degli Urawa Reds Diamonds, Hoibraten, ha ignorato gli avversari del River Plate, rifiutando di salutarli prima della partita. Un comportamento che suscita curiosità e interrogativi sulla sua motivazione. Scopriamo insieme i retroscena di questa insolita scena e le possibili implicazioni per il rispetto e lo spirito sportivo. Continua a leggere.

Hoibraten ha ignorato giocatori del River Plate prima della partita lasciandoli senza parole: il capitano degli Urawa Red Diamonds ha snobbato gli avversari che volevano tendergli la mano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

