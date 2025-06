Il generale Usa che piace a Israele che vuole fare la guerra all’Iran

In un panorama internazionale complesso, gli alleati e le influenze si intrecciano in modo sottile ma potente. Israele, con il supporto di think-tank influenti e una lobby imponente, esercita una pressione significativa sulla politica estera degli Stati Uniti. Tra queste dinamiche, emergono figure di “falchi” pronti a spingere per un confronto con l’Iran, alimentando tensioni che potrebbero ridefinire gli equilibri regionali. Ma cosa c’è dietro questa strategia?

Ci sono vari agenti negli Stati Uniti che influenzano la politica estera di Washington a favore di Israele. Oltre a una serie di think-tank estremamente influenti ( come l’Ffd, di cui abbiamo recentemente parlato ) e una lobby potentissima – a cui gli illustri politologi John J. Mearsheimer e Stephen M. Walt hanno dedicato un saggio fondamentale, The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy – Tel Aviv può contare anche su “falchi” pro-Israele e, in generale, uomini degli apparati governativi estremamente devoti agli interessi nazionali israeliani. Secondo Responsible Statecraft, l’attacco israeliano contro l’Iran potrebbe essere stato influenzato dalla prossima pensione del generale Michael Erik Kurilla, comandante del Centcom. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il generale Usa (che piace a Israele) che vuole fare la guerra all’Iran

In questa notizia si parla di: israele - generale - piace - vuole

Israele, la procuratrice generale contro Netanyahu: "Nomina nuovo capo Shin Bet non è valida" - In un momento di tensione politica in Israele, la procuratrice generale contesta la nomina del nuovo capo dello Shin Bet, mentre un gruppo fondamentalista avverte i cittadini sugli aiuti internazionali.

Pur di attaccare Israele e la destra, Pd&compagni arrivano a solidarizzare con il regime islamico iraniano, lo stesso regime che vuole cancellare Israele, che mette in carcere gli oppositori e opprime le donne fino ad ucciderle se non mettono il velo islamico. Vai su Facebook

Israele. La pulizia etnica di Netanyahu piace alla popolazione; David Zini, un “messianico” nazionalista per guidare lo Shin Bet: Netanyahu vuole blindare l’intelligence; No di Ue, Egitto e Giordania a piano Trump su Gaza. Lui: piace a tutti.

Il generale Usa (che piace a Israele) che vuole fare la guerra all’Iran - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

Cosa vuole fare Israele - Quali obiettivi ha davvero la guerra contro l'Iran, cosa c'entrano gli Stati Uniti e cos'è il "paradosso di Fordo" ... Scrive ilpost.it