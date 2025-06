Il Generale Pasquale Preziosa | Tre scenari Cina e Russia spingono per il cessate

In un panorama geopolitico in rapido mutamento, il Generale Pasquale Preziosa analizza tre scenari chiave, evidenziando come Cina e Russia spingano per un cessate il fuoco. Con la sua esperienza di ex capo di stato maggiore dell'Aeronautica, Preziosa fa chiarezza sui conflitti attuali, dal Medio Oriente all’Ucraina, e sul ruolo delle cancellerie internazionali nel plasmare il futuro globale. La sua analisi è un invito a riflettere sulle prossime mosse della diplomazia mondiale.

Il giĂ capo di stato maggiore dell'Aeronautica fa punto sui conflitti: dal Medio Oriente all'Ucraina e sui ruoli delle cancellerie internazionali

Il segretario generale Provinciale S.I.A.P. Antonazzo Pasquale al direttivo regionale Siap Puglia - Il Segretario Generale Provinciale del SIAP, Antonazzo Pasquale, ha partecipato al direttivo regionale del sindacato a Bari, affrontando la grave carenza di personale che colpisce la Polizia di Stato in Puglia.

Cosa riflette la nuova corsa verso il nucleare. L’analisi del gen. Preziosa; Quale futuro per l’Ue nell’ordine internazionale post-Ucraina. L’analisi del gen. Preziosa; Perché la pandemia ha scatenato una guerra economica: ecco chi sta attaccando Stati Uniti ed Europa.

Guerra in Ucraina, generale Preziosa: “Russia e Cina sono diventate deterrenti. Usa e Paesi occidentali non fanno più paura a nessuno” - i rapporti sono diventati di forza, cambiando gli scenari e lasciando molta incertezza. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Pasquale Preziosa: “Guerra Ucraina Russia stasi”/ “In inverno azioni terroristiche” - Durante la diretta odierna di Dentro i Fatti, a cura di TgCom24, è intervenuto il Generale dell’esercito Pasquale Preziosa per commentare gli ultimi sviluppi della guerra tra Russia e Ucraina. Riporta ilsussidiario.net