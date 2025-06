Il Generale Francesco Ippoliti | Da vent’anni si dice che Teheran ha l’atomica senza prove

Il Generale Francesco Ippoliti, figura di spicco con una carriera ricca di esperienze internazionali e incarichi di alto livello, torna a far parlare di sé. Dopo aver servito in missioni nei Balcani e in Medio Oriente, si trova al centro di un acceso dibattito: Teheran avrebbe l’atomica, ma senza prove concrete. Un tema delicato e di grande rilevanza strategica, che il generale Ippoliti analizza con competenza e chiarezza.

Francesco Ippoliti è Generale di Brigata (ris) in riserva dell’Esercito Italiano. Nel corso della carriera ha prestato servizio presso lo Stato Maggiore Difesa, Stato Maggiore Esercito, Comando Forze Operative Terrestri e ha partecipato a missioni internazionali nei Balcani ed in Medio Oriente. Nel settore internazionale ha svolto attività di pianificazione intelligence per numerose missioni, prestando . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il Generale Francesco Ippoliti: “Da vent’anni si dice che Teheran ha l’atomica, senza prove”

In questa notizia si parla di: generale - francesco - ippoliti - vent

Francesco Menna nominato segretario generale del Comune di Turi: "Resto sempre il sindaco di Vasto" - Francesco Menna, attuale sindaco di Vasto e presidente della Provincia di Chieti, è stato recentemente nominato segretario generale del comune di Turi, con una popolazione di circa 13mila abitanti, situato nella città metropolitana di Bari.

Papa Francesco all'udienza generale: "Ancora non sto bene" - Papa Francesco è comparso nell'Aula Paolo VI per l'udienza generale, ma ha deciso di non leggere la catechesi e di affidare il compito a un suo collaboratore. Si legge su tgcom24.mediaset.it

Papa Francesco, il generale dei Gesuiti: «C'è un piano per farlo dimettere» - Al Meeting di Cl padre Arturo Sosa, preposito generale della Compagnia di Gesù, ammette che «ci sono settori fuori e dentro il Vaticano che premono per far dimettere Papa Francesco, con lo scopo ... ilmessaggero.it scrive