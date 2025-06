Il gas di Putin divide ancora l’Europa Ecco cosa è successo

L'Europa si trova ancora divisa sul futuro energetico, tra ambizioni di autonomia e interessi divergenti. Il recente veto di Ungheria e Slovacchia sulla strategia europea contro la dipendenza dal gas russo evidenzia le tensioni in atto. La proposta della Commissione di vietare importazioni di gas russo entro il 2027 rischia di alimentare ulteriori divisioni, mettendo a dura prova l’unità continentale in un momento cruciale per il suo sviluppo sostenibile e la sicurezza energetica.

L'Europa continua a rimanere spaccata sul gas russo. Lunedì 16 giugno l'Ungheria e la Slovacchia hanno bloccato l'adozione di un testo che delineava la strategia per eliminare progressivamente la dipendenza dal gas naturale e dal petrolio russo. Al centro del dissenso, la proposta della Commissione europea di vietare le importazioni di gas e gas naturale liquefatto dalla Russia entro la fine del 2027. La bozza, non formalmente vincolante, è stata definita dalla presidenza polacca del Consiglio Ue come una "proposta ambiziosa", volta a raccogliere le opinioni dei Paesi membri. Nonostante l'opposizione di Budapest e Bratislava, la Commissione intende comunque procedere: oggi verrĂ presentata una proposta legislativa che potrebbe essere approvata a maggioranza qualificata, bypassando il veto dei due Stati membri.

