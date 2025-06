Il futuro di una periferia è anche un campo sportivo I ragazzi dei quartieri di Napoli non sono più soli grazie al progetto Abbracci Onlus

Il futuro di una periferia come 232, con un campo sportivo dedicato ai giovani, diventa possibile grazie a Progetto Abbracci Onlus. Questa iniziativa, nata nel 2014 in memoria di Andrea Zanfagna, si impegna con passione a restituire speranza e opportunità alle zone più dimenticate di Napoli. Attraverso progetti concreti, come lo sviluppo di spazi di aggregazione, l’associazione dimostra che la solidarietà può cambiare il volto delle periferie, offrendo un domani più luminoso ai ragazzi che le abitano.

Una solidarietĂ che guarda ai giovani e al loro futuro, un impegno che parte da lontano per tendere una mano alle zone periferiche dimenticate, ai territori e quartieri che non hanno punti di riferimenti per la crescita di bambini e adolescenti. Tale impegno e nobile generositĂ parte dall’associazione no-profit Progetto Abbracci Onlus fondata nel 2014 da Claudio e Giovanna Zanfagna in memoria del figlio Andrea, scomparso prematuramente, per sostenere progetti di promozione sociale. Dal 2023, anno di avvio del Progetto “Un Campo per la Vita”, sono stati compiuti numerosi interventi significativi in diversi quartieri di Napoli. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - Il futuro di una periferia è anche un campo sportivo. I ragazzi dei quartieri di Napoli non sono piĂą soli grazie al progetto “Abbracci Onlus”

