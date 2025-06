Il futuro dell' Irst la deputata Tassinari Forza Italia | La Regione valuti risorse straordinarie

Il futuro dell’IRST IRCCS di Meldola si presenta come una sfida cruciale per la nostra regione, che richiede visione e impegno. La deputata Tassinari, rappresentante di Forza Italia, sottolinea l’importanza di valutare con responsabilità e concretezza risorse straordinarie per tutelare questa eccellenza scientifica e sanitaria. Solo un intervento deciso potrà garantire continuità e innovazione, facendo dell’IRST un modello di eccellenza nazionale e internazionale.

"Occorre che la Regione valuti con responsabilità e concretezza la possibilità di intervenire anche attraverso lo stanziamento di risorse straordinarie per preservare questa eccellenza". Sul futuro dell'Irst Irccs di Meldola prende la parola la parlamentare e coordinatrice Regionale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Il futuro dell'Irst, la deputata Tassinari (Forza Italia): "La Regione valuti risorse straordinarie"

