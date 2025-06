Il futuro della penisola coreana è nelle mani di Lee Jae-myung

Il futuro della penisola coreana si apre a nuove speranze con Lee Jae Myung, il presidente sudcoreano deciso a ricostruire i ponti con Pyongyang. La strada non sarà facile: pragmatismo e rinunce sono le chiavi per un dialogo più forte e duraturo. Ma quali passi concreti prenderà il leader? Scopriamo insieme le sue strategie e le sfide che attendono questa delicata regione. Leggi tutto.

