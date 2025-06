Il futuro arriva nel campus della d' Annunzio | storica firma con l' architetto Cucinella

Il futuro prende forma nel campus della D'Annunzio, con una firma storica: l'architetto Cucinella. Questo innovativo polo, situato nell’area del Villaggio Mediterraneo, segna la più grande opera mai realizzata dall’ateneo dopo il completamento del campus di via dei Vestini. Un progetto ambizioso che promette di trasformare l’esperienza accademica e potenziare il ruolo dell’università come motore di innovazione e sviluppo. Un investimento che punta a scrivere un nuovo capitolo di eccellenza.

