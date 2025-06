Il fronte tunisino fa impennare gli sbarchi | 14 approdi con 655 migranti a Lampedusa

L'emergere di un'ondata migratoria senza precedenti dalla Tunisia ha fatto registrare 14 approdi e 655 migranti a Lampedusa in appena 24 ore. La ripresa delle traversate ha messo in allarme le forze di sicurezza, che si sono mobilitate tra molo Favarolo e le motovedette delle autorità . Un fenomeno che richiede attenzione immediata per gestire al meglio questa crisi umanitaria e garantire risposte efficaci.

Quattordici, con un totale di 655 migranti, gli sbarchi avvenuti a Lampedusa in circa 24 ore. La ripresa delle traversate dalla Tunisia, fino alla tarda serata di ieri, ha contribuito a far fare avanti e indietro da molo Favarolo alle motovedette di Capitaneria, guardia di finanza e Frontex.

