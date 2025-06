Il fondo Apollo dice addio a Lottomatica incassa 1,2 miliardi

Il fondo Apollo si congeda da Lottomatica con un affare da record: 12 miliardi di euro incassati grazie alla vendita di oltre il 21% del capitale. Con un’asta accelerata, Gamma Intermediate ha collocato 53,5 milioni di azioni a 22,50 euro ciascuna, segnando una svolta significativa nel panorama finanziario italiano. Un’operazione che lascia il segno e apre nuove prospettive per il mercato.

Gamma Intermediate (un veicolo del fondo Apollo) ha venduto, con un 'accelerated bookbuilding', la sua partecipazione in Lottomatica. Le 53.555.556 azioni offerte, pari a circa il 21,3% del capitale sociale di Lottomatica, sono state collocate per 1.205 milioni lordi. Il prezzo di vendita, precisa una nota, è stato fissato a 22,50 euro per azione, con il settlement previsto per il giorno 19 giugno 2025 o intorno a tale data. 🔗 Leggi su Quotidiano.net