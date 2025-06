Il fondatore di Spotify investe 600 milioni in una startup che fa droni militari

Il mondo della tecnologia e della difesa si intrecciano in un’inarrestabile corsa all’innovazione, e questa volta il celebre fondatore di Spotify fa il suo ingresso. Investendo 600 milioni in una startup di droni militari a Monaco, Daniel Ek manifesta la volontà dell’Europa di rafforzare la propria autonomia strategica. La fusione tra IA e droni sta rivoluzionando il settore, ribadendo che, in un’epoca di instabilità globale, l’Europa deve difendersi con tecnologia all’avanguardia.

L'azienda di Monaco ora è una delle startup a più alto valore in Europa. Combina droni e IA e il suo boom degli ultimi anni riflette l'esigenza del continente di sviluppare tecnologie per la difesa in un mondo sempre più instabile. Daniel Ek: "L'Europa deve difendersi".

