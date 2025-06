Il Fluminense domina ma spreca | un Borussia Dortmund imballato strappa lo 0-0 ai brasiliani

Il big match del Gruppo F del Mondiale per Club tra Fluminense e Borussia Dortmund si conclude senza reti, regalando un pareggio che lascia aperto ogni scenario. Il dominio dei brasiliani non si traduce in gol, mentre i tedeschi, imballati, strappano un punto prezioso in una sfida combattuta e intensa. Un risultato che mantiene vivo l’interesse per le prossime sfide e mette in luce le molteplici sfaccettature di questa affascinante competizione.

Nessun goal nel big match del gruppo F del Mondiale per Club, quello tra Fluminense e Borussia Dortmund.

