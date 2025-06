Il flop del Mondiale per club | stadi semivuoti e biglietti venduti a prezzi scontati

Il Mondiale per Club negli Stati Uniti sta affrontando una difficile partenza, tra stadi semivuoti e biglietti svenduti. Le temperature torride e gli orari poco favorevoli hanno scoraggiato il pubblico, come nel caso di Chelsea-Los Angeles, con appena 22mila spettatori su 71mila. Un contesto che mette in discussione il successo di questa manifestazione internazionale, lasciando spazio a interrogativi sul futuro di questi grandi eventi.

AGI - Il Mondiale per Club  negli Stati Uniti  è partito con qualche stadio semivuoto, soprattutto per le partite disputate di pomeriggio e quindi in orario di lavoro e con temperature roventi. Il caso più eclatante è quello di Chelsea-Los Angeles, alle 15 ora locale, che ha visto poco più di 22mila spettatori sugli spalti del Mercedes-Benz Stadium  di Atlanta che ha una capienza di 71mila posti. "L'ambiente era strano con uno stadio quasi vuoto", ha commentato il tecnico dei Blues, Enzo Maresca. Appena due anni fa il Chelsea aveva affrontato il Newcastle nello stesso impianto per un torneo amichevole davanti a 70mila spettatori. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il flop del Mondiale per club: stadi semivuoti e biglietti venduti a prezzi scontati

In questa notizia si parla di: flop - mondiale - club - stadi

Cristiano Ronaldo lascia l’Al Nassr, l’addio dopo due anni (di flop) all’Arabia Saudita. E ora? Le piste sul nuovo ingaggio per il Mondiale per Club - Cristiano Ronaldo ha ufficialmente annunciato il suo addio all'Al Nassr, dopo due anni di esperienze deludenti in Arabia Saudita.

? "Promettevano un’atmosfera elettrica, e infatti gli stadi si sono svuotati!" — Xavier Jacobelli non le manda a dire sul flop del #MondialeperClub negli USA Biglietti svenduti, spalti deserti e un silenzio surreale: il grande calcio ha perso la voce? #FCWC Vai su Facebook

Chelsea-Los Angeles si gioca in uno scenario desolante al Mondiale per Club: stadio vuoto; Mondiale per club, il flop fa paura: è successa una cosa incredibile; Il lato oscuro del nuovo Mondiale per Club: tra stadi vuoti, calendari folli e giochi di potere ·.

Flop Mondiale per Club: stadi vuoti, biglietti regalati o venduti a meno di 4 euro agli studenti - A pochi giorni dall’inizio della Coppa del Mondo per Club negli Stati Uniti, la situazione si è presentata ben lontana dalle aspettative, nonostante il forte richiamo mediatico rappresentato dalla pre ... Come scrive msn.com

Mondiale per club, il flop fa paura: è successa una cosa incredibile - Polemiche sulla competizione in corso negli Stati Uniti, la mossa discutibile della FIFA lascia tutti senza parole ... Riporta calciomercato.it