Il Flamengo non sbaglia e aggancia il Chelsea | Esperance regolato

Il Flamengo non sbaglia e aggancia il Chelsea, consolidando la sua posizione nel gruppo D del Mondiale per Club. Con una vittoria autorevole per 2-0 contro l’Esperance Tunisi alle 3 italiane, i brasiliani dimostrano carattere e determinazione, grazie anche all’esperienza di Jorginho. In campo, la squadra sudamericana ha mostrato tutta la sua forza, preparando il terreno per un emozionante scontro finale. La competizione si fa sempre più avvincente: chi si aggiudicherà il passaggio del turno?

Vittoria autorevole del Flamengo, che batte alle 3 italiane l’Esperance Tunisi per 2-0. I brasiliani agganciano il Chelsea, che alle 21 aveva battuto il Los Angeles FC. VITTORIA AGEVOLE – A Philadelphia va in scena la seconda partita del gruppo D del Mondiale per Club, ossia quella tra Flamengo ed Esperance Tunisi. In campo la squadra brasiliana, che si è arricchita ultimamente dell’esperienza di Jorginho, campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini nel 2021. Dall’altro, i campioni d’Africa provano a fare lo sgambetto. Ma la partita è ad appannaggio dei brasiliani, che mettono in mostra la maggior qualitĂ , tecnica e anche esperienza. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Il Flamengo non sbaglia e aggancia il Chelsea: Esperance regolato

