Il figlio di Cher ricoverato per overdose | È fortunato a essere ancora vivo

Una notizia che scuote il mondo dello spettacolo: Elijah Blue Allman, il figlio di Cher, è stato ricoverato d'urgenza a causa di un'overdose. Trovato privo di sensi sabato mattina in California, ha rischiato la vita, ma per fortuna si può dire che, nonostante tutto, è ancora vivo. Un episodio che ci ricorda quanto sia fragile e preziosa la vita, e l'importanza di sensibilizzare sulla lotta contro le dipendenze.

Elijah Blue Allman è stato ricoverato d'urgenza in ospedale per overdose. Il figlio della nota cantante Cher è stato trovato privo di sensi sabato mattina, 14 giugno, ed è stato portato all'ospedale Joshua Tree, in California. Un miracolo che sia ancora vivo Secondo quanto riporta TMZ, "è. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il figlio di Cher ricoverato per overdose: "È fortunato a essere ancora vivo

