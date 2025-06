Il figlio dello Scià in esilio | Per il mio popolo ci sono | tanti patrioti in Iran e all’estero pronti ad agire

Il figlio dello sci224, Reza Ciro Pahlavi, è tornato a parlare con forza e determinazione: esiliato dall’età di 18 anni, oggi 64enne, si dichiara pronto a rientrare in patria per guidare il suo popolo verso una nuova era. In un contesto di tensione e guerra, il suo appello al processo di transizione democratica apre speranze e sfide. In molti nell’opposizione vedono in lui un simbolo di unità e rinascita, un leader capace di cambiare il corso della storia iraniana.

In esilio dall'età di 18 anni il principe Reza Ciro Pahlavi, oggi 64enne, primogenito dell'ultimo Scià dell'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, si dichiara pronto a tornare in patria. Nel bel mezzo della guerra con Israele fa appello al processo di transizione democratica per avviare relazioni stabili con altri paesi della regione. Il figlio dell'ultimo scià: per il mio popolo sono pronto. In molti tra le file dell'opposizione guardano a lui come un punto di riferimento dopo un'eventuale caduta del regime degli ayatollah. Reza Ciro aveva 18 anni la Rivoluzione islamica depose suo padre costringendolo all'esilio insieme con la moglie Farah Diba: era il 1979.

