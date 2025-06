Il festival ‘WorldLand’ in 10 Comuni Al via con Dario Aspesani e Lara Giancarli

Il Festival ‘WorldLand’ apre le sue porte in 10 comuni tra Fermo, Macerata e Ancona, portando un’esplosione di musica, cultura e tradizioni da tutto il mondo. Con Dario Aspesani e Lara Giancarli alla guida, questa dodicesima edizione promette di coinvolgere e affascinare il pubblico con 19 eventi imperdibili dal 21 giugno al 21 settembre 2025. Un viaggio che unisce artisti di sei nazioni diverse, creando un ponte tra culture e emozioni. Un appuntamento da non perdere, perché...

Presentata ufficialmente la 12° edizione del Festival ‘WorldLand’ che impegnerà 10 comuni fra le Provincie di Fermo, Macerata e Ancona con 19 eventi che si snoderanno dal 21 giugno al 21 settembre 2025 di quest’anno. Un evento unico, un viaggio musicale e culturale che vede la partecipazione di artisti provenienti da sei diverse parti d’Italia oltre a Sudafrica, Albania, Stati Uniti, Svizzera, Brasile e Cuba. Un connubio di suoni, storie e tradizioni che si intrecciano con il tessuto sociale e culturale marchigiano, creando un ponte tra mondi lontani e la ricchezza del territorio locale. Il festival si distingue per la sua capacità di fare rete: diciannove collaborazioni con altrettante associazioni, attività ricettive e promoter, che lavorano insieme per offrire un’esperienza autentica e partecipata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il festival ‘WorldLand’ in 10 Comuni. Al via con Dario Aspesani e Lara Giancarli

