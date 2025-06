Il festival letterario Parole sull' acqua torna a Bardolino

scenario mozzafiato sul lago di Garda, dove la cultura e la letteratura si incontrano in un’atmosfera unica. Dopo cinque anni di attesa, il Festival “Parole sull’acqua” torna a incantare appassionati e visitatori con parole che scorrono come le acque del lago, regalando emozioni e nuovi orizzonti. Non perdete questa occasione di immergervi in storie coinvolgenti e incontri indimenticabili che continueranno ad alimentare la vostra passione per la lettura.

Dopo uno stop di cinque anni, torna a Bardolino il Festival letterario “Parole sull’acqua” (XI edizione), che dal 20 al 22 giugno porterà in riva al lago otto autori e autrici di fama nazionale. Il fascino delle buone storie e la freschezza degli incontri dal vivo si potranno apprezzare in un. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Il festival letterario "Parole sull'acqua" torna a Bardolino

Dopo uno stop lungo cinque anni, torna a Bardolino (Vr) il Festival letterario “Parole sull’acqua” (XI edizione) dal 20 al 22 giugno. Vai su Facebook

