Il dramma di Polonara | dopo il tumore la leucemia mieloide

Una notizia sconvolgente scuote il mondo dello sport: Achille Polonara, stella della Virtus Bologna, ha scoperto di soffrire di leucemia mieloide. La squadra ha annunciato con coraggio e speranza che il giocatore sta affrontando questa sfida con determinazione e supporto. In un momento così difficile, la sua forza e resilienza rappresentano un esempio per tutti. Polonara è ora in trattamento, ma il suo spirito rimane indomabile, pronto a tornare più forte di prima.

Nelle ultime ore, la Virtus Bologna, impegnata oggi con gara 3 dei playoff scudetto ha annunciato che il proprio giocatore, Achille Polonara ha la leucemia mieloide. "Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che nel corso delle ultime settimane Achille Polonara è stato sottoposto ad ulteriori indagini mediche specialistiche a seguito delle quali è stata formulata la diagnosi di leucemia mieloide. Polonara è ora ricoverato presso l'Ospedale Sant'Orsola Malpighi di Bologna dove ha già iniziato le terapie specifiche. Tutta la famiglia di Virtus Segafredo Bologna è vicina ad Achille ed ai suoi affetti ed augura al ragazzo una pronta guarigione.

