Il calcio piange la tragica scomparsa di Cos236, solo 28 anni e un futuro brillante davanti a sé. Un dramma che ha sconvolto tifosi e addetti ai lavori, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dello sport. La sua vita si è spezzata in un gesto volontario, un dolore che ci unisce nel ricordo di un talento troppo presto scomparso. Il mondo del calcio si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Cos236, condividendo il dolore per questa perdita improvvisa.

Il mondo del calcio è in lutto per una tragedia che ha lasciato sgomenti tifosi, dirigenti e compagni di squadra. Un giovane giocatore ha perso la vita nel pomeriggio, precipitando dall' ottavo piano di un edificio nel pieno centro di una città australiana. Le prime ricostruzioni escludono l'incidente: si tratterebbe di un gesto volontario, che ha avuto un epilogo devastante. I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto: vigili del fuoco, polizia e ambulanze hanno tentato l'impossibile per salvare il ragazzo, ma non c'è stato nulla da fare. La notizia si è diffusa velocemente, raggiungendo il club in cui militava il calciatore, proprio mentre la squadra si preparava a disputare una partita.

