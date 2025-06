Il dono dell' impresa una nuova sede per l' associazione che aiuta i bimbi con disabilità Una casa per crescere

Al centro il valore della solidarietà e del sostegno, trasformando uno spazio in un vero e proprio rifugio di speranza. Giovedì, alle 19.30, a San Lorenzo in Noceto, si apre ufficialmente le porte alla nuova sede di "Un due tre stella", un luogo dedicato alla crescita e all'inclusione dei bambini con disabilità e delle loro famiglie. Un dono dell'impresa che segna un nuovo capitolo di impegno e amore.

L'associazione 'Un due tre stella' inaugura giovedì la nuova sede a San Lorenzo in Noceto, in via Rio Massa 28. La festa avrà inizio alle 19.30. Nata con l'obiettivo di offrire servizi dedicati ai bambini con disabilità e alle loro famiglie, "Un due tre stella" fin dai primi giorni ha messo al.

