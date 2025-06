Il Don Chisciotte di Cervantes | Un testo che va da 8 a 90 anni | le marionette rendono tutto pop

Il Don Chisciotte di Cervantes rivive in una straordinaria messinscena che trasforma le marionette in protagonisti pop, capaci di catturare il pubblico di ogni età, dai 8 ai 90 anni. Visonario e avventuroso, il racconto si arricchisce di scene suggestive, creando un mondo incantato tra carta, tela e tulle dipinto. Franco Citterio, marionettista, ci guida in un viaggio fiabesco che unisce tradizione e innovazione: un’esperienza da non perdere.

Visionario e avventuroso, ingenuo e temerario "Don Chisciotte" è nell'immaginario di tutti. La Compagnia Marionettistica Carlo Colla&Figli lo mette in scena al Piccolo Teatro Grassi da questa sera fino al 29 giugno: 95 marionette, animali compresi, 13 cambi di scenografia, 490 mq. di carta, tela e tulle dipinti. Franco Citterio, marionettista, racconta: "Il Cavaliere errante accompagnato dal fedele Sancho Panza, è il protagonista di un viaggio che alterna illusioni e disillusione, immaginazione e concretezza. E' uno spettacolo coinvolgente la prossima stagione lo proporremo anche nelle scuole".

Lo spettacolo itinerante Don Chisciotte arriva a Parma! 11 GIUGNO 2025 – ORE 18.30 TEATRO AL PARCO / PARCO DUCALE Ingresso gratuito, senza prenotazione Un viaggio teatrale a cielo aperto, tra sogno, poesia e resistenza. Vai su Facebook

