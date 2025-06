Il dolore della sindaca | Più sicurezza in futuro? Ce la metteremo tutta

Il dolore della sindaca Sara Di Maio per la perdita nel lago di Bilancino è palpabile, ma il suo impegno per la sicurezza non si ferma. Con il cuore ancora scosso, promette di fare tutto il possibile insieme alle forze dell’ordine per prevenire tragedie simili in futuro. La strada è ancora lunga, ma la determinazione di Barberino punta a garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini. Non ci arrenderemo: il nostro impegno continua.

Sara Di Maio, sindaca di Barberino, è ancora tesa e triste per quanto accaduto domenica nelle acque di Bilancino. E’ stata dalla famiglia del piccolo, ha assistito alle ricerche e al loro terribile epilogo. Sindaca, alla luce di questa tragedia, cosa pensate di fare in futuro? "La questione sicurezza può sempre essere migliorata, in generale, per quel che è possibile. E insieme alle forze dell’ordine cercheremo di fare il nostro massimo". Ma non basterà qualche cartello in più. "Sicuramente si dovrà stimolare anche una maggiore attenzione nell’approccio con l’acqua. Perché sia più sicuro e più consapevole". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il dolore della sindaca: "Più sicurezza in futuro?. Ce la metteremo tutta"

