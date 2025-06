Il documentario sul miracolo economico del Vietnam

Scopri il sorprendente percorso del Vietnam, che con coraggio e innovazione ha trasformato la povertà in prosperità, grazie al suo modello di economia di mercato. Il documentario “Beating poverty with market economy” ha conquistato il pubblico internazionale, vincendo il prestigioso premio all’Anthem Film Festival di Palm Springs. Diretto da Tomasz Agencki e Rainer Zitelmann, questo film offre uno sguardo affascinante su un rivoluzionario miracolo economico. Un'occasione imperdibile per approfondire una storia di speranza e successo.

Il nuovo film Vietnam – “Beating poverty with market economy” ha vinto il premio come miglior documentario internazionale all’Anthem Film Festival di Palm Springs il 14 giugno 2025. L’Anthem Film Festival è il più grande festival cinematografico libertario al mondo, e l’edizione di quest’anno ha attirato duemila partecipanti. Prodotto da Tomasz Agencki e Rainer Zitelmann, il film è stato presentato dall’economista americano Mark Skousen e da Steve Forbes, direttore della rivista Forbes. Forbes ha dichiarato: «Donald Trump dovrebbe vedere questo film». Alcuni hanno affermato che Trump abbia minacciato altri paesi con dazi elevati solo per ottenere, alla fine, dazi bassi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il documentario sul miracolo economico del Vietnam

In questa notizia si parla di: documentario - vietnam - miracolo - economico

Dall'essere il paese economicamente più povero nel 1990 a essere uno dei giganti economici attuali Cosa ha reso possibile il miracolo economico, la diminuzione della povertà e l'incredibile crescita in Vietnam? Guarda il documentario di @zitelmann_en Vai su X

Good morning, capitalism | Il documentario sul miracolo economico del Vietnam; La storia degli anni '60 e '70: riassunto; Il successo del modello vietnamita è solo una facciata - David Hutt.

Cercasi miracolo economico disperatamente - Le quote di mercato sull’export globale per l’Italia sono stabili al 2,9% perlomeno dal 2011, mentre tra i paesi che vedono aumentare le loro quote ci sono Cina, Svizzera e Vietnam ... Lo riporta ilmanifesto.it

Xi: ora nuovo miracolo economico cinese - Il presidente cinese Xi Jinping promette "un nuovo miracolo, persino più grande, che impressionerà il mondo". ansa.it scrive