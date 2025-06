Il dilemma del petrolio nella guerra Iran-Israele | gli occhi del mondo su Hormuz

Chi controlla Hormuz controlla il cuore pulsante dell’energia mondiale. In un contesto di tensioni crescenti tra Iran e Israele, l’incertezza si diffonde come un’ombra minacciosa sui mercati globali. La stabilità del petrolio è appesa a un filo, e ogni decisione può cambiare gli equilibri economici e geopolitici del pianeta. Gli occhi del mondo sono fissi su questo stretto strategico: la posta in gioco non è mai stata così alta.

Il mercato mondiale del petrolio trattiene il fiato mentre la guerra tra Israele e Iran prosegue e getta nella più grande incertezza il Medio Oriente. “Re petrolio” continua a essere un driver fondamentale dei mercati e ad oggi tutti gli occhi sono puntati sullo Stretto di Hormuz, la vitale giugulare marittima che connette il Golfo Persico all’Oceano Indiano e da cui, ogni giorno, passano 20 milioni di barili di greggio sulle petroliere. E chi opera in campo energetico guarda con attenzione e apprensione alla sfida tra le due potenze mediorientali. Essenzialmente ponendosi tre interrogativi: La guerra può causare uno shock di fornitura energetica su scala globale?. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il dilemma del petrolio nella guerra Iran-Israele: gli occhi del mondo su Hormuz

In questa notizia si parla di: petrolio - guerra - iran - israele

La Russia e l’economia di guerra nel 2025: tra crescita economica, petrolio e inflazione - Nel 2025, la Russia naviga tra opportunità e sfide in una vera economia di guerra. Mentre il settore pubblico si espande grazie alla spesa bellica, l'inflazione minaccia la stabilità.

Cosa accade davvero tra Israele e Iran? L’attacco all’Iran non è solo guerra. È una partita globale: Israele bombarda, l’Iran risponde, ma dietro ci sono la Cina, la Russia, gli Stati Uniti. In gioco ci sono petrolio, rotte, alleanze, potere. La Cina non può perdere l’I Vai su Facebook

#Petrolio giù dopo il boom per la guerra Israele-Iran. Goldman Sachs e Societe Generale: può arrivare a 100 dollari Vai su X

Iran, Israele brucia il petrolio. Bombe sui terminal del Golfo; Perché la guerra Israele-Iran non fa schizzare il prezzo del petrolio?; Guerra Israele-Iran, effetto Borse: in Europa in fumo 185 miliardi. Petrolio, gas e oro più cari. Ecco quanto.

La guerra tra Israele e Iran non spaventa troppo finanza e petrolio - I mercati finanziari non sembrano troppo preoccupati per la guerra tra Israele e Iran, il prezzo del petrolio rimane sotto controllo. startmag.it scrive

Perché la guerra Israele-Iran non fa schizzare il prezzo del petrolio? - La guerra tra Israele e Iran non sta causando un aumento significativo dei prezzi del petrolio, che oggi sono guidati più da ragioni geoeconomiche che geopolitiche. Come scrive startmag.it