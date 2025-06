Il Digital News Report 2025 conferma la leadership dell’informazione Mediaset

di riferimento affidabile e autorevole. La costante attenzione alla qualità dell’informazione e alla trasparenza ha consolidato il ruolo di Mediaset come leader indiscusso nel panorama mediatico italiano, rafforzando la fiducia dei cittadini in un’epoca segnata da rapide trasformazioni digitali e sfide comunicative senza precedenti.

Il Digital News Report 2025 dell'Istituto Reuters ha certificato, ancora una volta, la solidità e l'autorevolezza dell'informazione Mediaset nel panorama nazionale. In particolare, i telegiornali Mediaset risultano al primo posto nella classifica della fiducia da parte degli italiani. Un dato che testimonia il rapporto di credibilità costruito negli anni con milioni di spettatori che continuano a scegliere l'informazione del Gruppo come punto di riferimento quotidiano. Tgcom24 si conferma tra i leader dell'informazione digitale. Anche nell'ambito digitale, Mediaset dimostra una presenza rilevante: secondo lo studio Reuters, Tgcom24 è il secondo sito di informazione più visitato settimanalmente in Italia.

