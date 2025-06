Il coro dei commentatori moralisti mostra il cortocircuito su Putin

Il coro dei commentatori moralisti svela il cortocircuito su Putin, evidenziando come il doppiopesismo domini nel dibattito internazionale. Chi oggi condanna Teheran, ieri difendeva l’Ucraina, dimostrando quanto le posizioni siano spesso influenzate dagli interessi piuttosto che da principi solidi. È ora di mettere da parte i giudizi parziali e concentrarsi sulla tutela dell’interesse nazionale. Continua a leggere per scoprire come questa realtà plasmi la politica globale.

