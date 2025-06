Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele lancia una nuova campagna triennale per promuovere la sostenibilità DOP in Europa

Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele rinnova il suo impegno per la sostenibilità con una nuova campagna triennale, cofinanziata dall’Unione Europea. Dopo il successo della precedente iniziativa, torna a promuovere un messaggio di rispetto ambientale e tradizione, coinvolgendo consumatori e stakeholder in un percorso di consapevolezza. Con un investimento di oltre... questa iniziativa mira a consolidare il ruolo del prosciutto come simbolo di qualità e rispetto per il pianeta, continuando a valorizzare il patrimonio italiano nel mondo.

Dopo il successo della campagna “In Europa il rispetto della tradizione incontra quello dell’ambiente”, il Consorzio del Prosciutto di San Daniele torna protagonista con un nuovo progetto triennale di informazione e promozione cofinanziato dall’Unione Europea, nell’ambito del Regolamento 11442014. Il programma, attivo da quest’anno fino a febbraio 2028, è stato affidato alla società milanese AB Comunicazioni e ha un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro. Obiettivo: rafforzare la presenza del San Daniele DOP in Italia, Francia e Germania, raccontandone valori e identità attraverso una strategia comunicativa integrata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele lancia una nuova campagna triennale per promuovere la sostenibilità DOP in Europa

In questa notizia si parla di: daniele - consorzio - prosciutto - campagna

