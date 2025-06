Il Comune ha deciso nei centri abitati dei borghi a 30 km h Ecco quali sono quelli che rientrano nel provvedimento

Ancona ha deciso di rendere più sicure le strade dei suoi borghi introducendo il limite di velocità di 30 km/h, salvo diverse indicazioni. Questa misura mira a garantire maggiore sicurezza e qualità della vita nei centri abitati, rendendo più agevole e sicura la circolazione per pedoni, ciclisti e residenti. Di seguito, ecco quali borghi rientrano nel nuovo provvedimento e le aree interessate dalla modifica.

ANCONA – Nei borghi a 30 chilometri orari. Salvo diversa indicazione. Così ha deciso il Comune di Ancona dando seguito al più volte annunciato provvedimento per la regolamentazione della circolazione nei centri abitati. Pertanto, con decorrenza immediata, il provvedimento è valido nei centri. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Il Comune ha deciso, nei centri abitati dei borghi a 30 km/h. Ecco quali sono quelli che rientrano nel provvedimento

