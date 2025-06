Il Comune ha deciso nei centri abitati dei borghi a 30 km h Ecco quali rientrano nel provvedimento

Il Comune di Ancona ha annunciato un’importante novità per la sicurezza stradale: nei centri abitati dei borghi, la velocità massima scende a 30 km/h. Una misura pensata per garantire maggiore tutela ai pedoni e rendere le vie più vivibili. Ecco quali zone sono coinvolte e cosa cambia per residenti e visitatori. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa importante iniziativa che mira a migliorare la qualità della vita urbana.

ANCONA – Nei borghi a 30 chilometri orari. Salvo diversa indicazione. Così ha deciso il Comune di Ancona dando seguito al più volte annunciato provvedimento per la regolamentazione della circolazione nei centri abitati. Pertanto, con decorrenza immediata, il provvedimento è valido nei centri.

Il Comune ha deciso, nei centri abitati dei borghi a 30 km/h. Ecco quali sono quelli che rientrano nel provvedimento - Ancona ha deciso di rendere più sicure le strade dei suoi borghi introducendo il limite di velocità di 30 km/h, salvo diverse indicazioni.

