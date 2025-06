Il Comune esternalizza il nido di Valtesse ricostruito con il Pnrr I sindacati | Così si riduce la qualità educativa

Il nuovo nido Il Bruco Verde di Valtesse, simbolo di rinascita e speranza, sta per riaprire dopo due anni di lavori finanziati dal PNRR. Tuttavia, l’esternalizzazione del servizio ha acceso un acceso scontro tra sindacati e Comune di Bergamo, che mette a rischio la qualità educativa e le condizioni di lavoro degli operatori. È fondamentale trovare un equilibrio tra innovazione e tutela dei diritti, per garantire al quartiere un servizio all’altezza delle aspettative.

Bergamo. Il prossimo settembre, dopo due anni di lavori finanziati dal Pnrr, riaprirà il nido Il Bruco Verde nel quartiere di Valtesse. Una struttura che è diventata oggetto di uno scontro tra sindacati e Comune di Bergamo in merito alla decisione dell’amministrazione di esternalizzare il servizio, secondo le rappresentanze minando la qualità dell’offerta educativa e le condizioni di lavoro del personale. Fp Cgil, Cisl Fp e Rsu hanno espresso il loro disappunto per la scelta di affidare ad una cooperativa esterna la gestione del nido in via Biava. “Attraverso la mancata previsione di nuove assunzioni si è di fatto esclusa la possibilità di una gestione diretta”, sostengono i sindacati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il Comune esternalizza il nido di Valtesse ricostruito con il Pnrr. I sindacati: “Così si riduce la qualità educativa”

