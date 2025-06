Il Comune di Cesena si attiva per l' estate | scatta il piano caldo per le persone senza dimora

Con l’arrivo delle temperature più alte, il Comune di Cesena si attiva per garantire sicurezza e supporto alle persone senza dimora con il nuovo ‘Piano caldo e di assistenza’. Un’iniziativa fondamentale per tutelare chi vive in condizioni di vulnerabilità durante i mesi più caldi. Grazie alla collaborazione tra il Settore Servizi Sociali e associazioni del Terzo Settore, Cesena dimostra ancora una volta il suo impegno verso una comunità più inclusiva e solidale.

Con l’arrivo dell’estate e l’avvicinarsi del picco delle temperature, prende il via il ‘Piano caldo e di assistenza’ rivolto alle persone senza dimora promosso e coordinato dal Settore Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valle Savio, in collaborazione con diverse associazioni del Terzo Settore. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Il Comune di Cesena si attiva per l'estate: scatta il piano caldo per le persone senza dimora

