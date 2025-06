Il combattimento e? una cosa semplice

Il combattimento è una sfida pura, dove la semplicità si svela nella lotta tra due volontà opposte. In "Sempre, ovunque, contro chiunque", Daniele Manusia ci accompagna nel mondo di Alessio Di Chirico, un fighter che trasforma il duro allenamento in una battaglia mentale e fisica. Se vuoi scoprire cosa significa davvero combattere, puoi acquistare il libro cliccando qui. Perché, alla fine, il combattimento è una cosa semplice: affrontare l’altro con cuore e determinazione.

Davanti a te c'e? una persona che vuole farti male. Quella persona e? allenata per ferirti, preparata per farti perdere conoscenza o strangolarti fino a farti svenire. Ti ha studiato per quattro mesi, sa meglio di te come ti muovi, conosce le tue abitudini, i tuoi tic, i tuoi punti di forza e i tuoi punti deboli. Ha fatto sparring con fighter che ti somigliano: grandi piu? o meno come te, con caratteristiche simili alle tue.