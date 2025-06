Il Cnr è ancora senza presidente | È ora di coinvolgere i ricercatori

Dopo 22 giorni senza un presidente, il CNR si trova in una fase cruciale. Ricercatrici e ricercatori scendono in campo, chiedendo di essere coinvolti attivamente nel destino dell’ente. La loro voce forte e unita denuncia l’urgenza di un cambiamento, perché il futuro della ricerca italiana non può restare in stand-by. È arrivato il momento di ascoltare chi lavora ogni giorno per il progresso del sapere e dell’innovazione.

Al ventiduesimo giorno senza presidente, ricercatrici e ricercatori del Cnr fanno sentire la loro voce. All’appello del rappresentante del personale nel Cda Nicola Fantini hanno risposto in tantissimi, nonostante la . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il Cnr è ancora senza presidente: «È ora di coinvolgere i ricercatori»

In questa notizia si parla di: presidente - ricercatori - coinvolgere - nicola

Medicina, Nicola Montano nuovo presidente internisti Simi - Nicola Montano è il nuovo presidente della società scientifica ... Scrive notizie.tiscali.it

Nicola Montano nuovo presidente della Società Italiana di Medicina Interna - aveva già ricoperto la carica di presidente della European Federation of Internal Medicine (EFIM), che riunisce le società nazionali di medicina interna di 37 Paesi. Da quotidianosanita.it